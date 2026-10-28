Жители Колатсельги забыли запах свежего хлеба

Выборы прошли, и обещания чиновников забылись

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В карельском селе Пряжинского района местные жители забыли запах свежего хлеба. Единственный местный магазин получает поставки всего раз в неделю, и селянам приходится запасаться хлебом впрок, даже прибегая к заморозке. При этом цены в единственном магазине кусаются: покупка хлеба и батона обойдется в 220 рублей.

Перед сентябрьскими выборами эта насущная проблема была поднята в различных пабликах. Жители Колатсельги также обращались за помощью к районным властям и депутату Заксобрания Карелии Ольге Шмаеник. Однако, как выяснилось, повлиять на ситуацию чиновники не в силах, поскольку магазин находится в частной собственности.

«Мы устали просить обеспечить нас хлебом и молоком»,

– делится одна из жительниц, прося не называть ее имени, опасаясь негативной реакции. По ее словам, любые попытки добиться перемен пока остаются безрезультатными.

Зимой в Колатсельге живет около 60 человек. Ближайший магазин находится в Питкяранте, в 60 километрах от села.