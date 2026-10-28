Снижение слуха стало проблемой молодых людей

Врач напомнил о вреде громкой музыки в наушниках

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Прослушивание музыки в наушниках давно стало обыденным делом и одной из любимых привычек молодежи. О рисках такого «шумового» увлечения рассказал телеканалу 360.ru врач-оториноларинголог Александр Горовой.

По словам Горового, регулярное и продолжительное воздействие громких звуков постепенно повреждает слух, а восстановить его бывает непросто. Главное — не упустить время.

При внезапной потере слуха в первые три-четыре дня рекомендуется пройти медикаментозную терапию, которая поможет предотвратить переход проблемы в хроническую стадию.

Любителям слушать музыку в наушниках врач рекомендовал контролировать громкость — звук должен быть умеренным, чтобы децибелы не зашкаливали.