Любимую еду россиян назвали идеальным ужином

Эндокринолог рассказал, как плотно поесть вечером и сохранить здоровье

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Эндокринолог Максим Кузнецов назвал картошку с квашеной капустой и селедкой идеальным ужином. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил медик, в наше время ужин - это основной прием пищи. Утром люди слишком торопятся, днем не успевают поесть из-за работы, а вечером начинают пытаться съесть все, что не успели за день. Поэтому важно подойти к ужину ответственно, чтобы не навредить здоровью.

По словам Кузнецова, отварной или запеченный картофель хорошо насыщает, но при этом содержит мало калорий. Квашеная капуста богата клетчаткой. Сельдь, в свою очередь, служит источником белка и омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца. При этом медик посоветовал не добавлять в блюдо слишком много масла, чтобы не повышать калорийность.

Таким образом, подобный ужин снабдит организм необходимыми полезными элементами, но не приведет к перееданию, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что завод по выращиванию форели возводят в Карелии.