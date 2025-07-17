Подведены итоги подписной кампании на газету "ТВР-Панорама"
Закончилась подписная кампания на 2 полугодие текущего года на республиканский еженедельник «ТВР-Панорама». По традиции редакция газеты разыграла призы среди читателей, оформивших подписку и приславших купоны для участия в розыгрыше.
Тринадцать подписчиков выиграли сертификаты от партнера - интернет-магазина Divan.ru - на приобретение готовой продукции (мебель, сад и дача, декор, текстиль, освещение) номиналом 4000 рублей каждый.
В розыгрыше приняли участие сотни купонов, которые прислали читатели с разных уголков республики. Призы достались подписчикам из Петрозаводска и небольшой деревни Сяргилахта, из Костомукши и станции Кузема Кемского района... Кто-то впервые стал обладателем приза, а кто-то, как петрозаводчанка Анна Васильевна Шефер, уже побеждала в розыгрыше.
Сообщаем имена победителей розыгрыша:
- Алексеева Вера Александровна, Петрозаводск.
- Бараева Галина Васильевна, п. Ладва-Ветка, Прионежский район.
- Баранова Валентина Лазаревна, п. Кузема, Кемский район.
- Гаврилова Елена Викторовна, Петрозаводск.
- Ивахненко Валентина Тимофеевна, Беломорск.
- Ларионова Валентина Егоровна, п. Салми, Питкярантский район.
- Маляренко Наталья Юрьевна, п. Святозеро, Пряжинский район.
- Михайлов Иван Алексеевич, д. Сяргилахта, Пряжинский район.
- Родионова Людмила Петровна, п. Софпорог, Лоухский район.
- Романова Любовь Васильевна, п. Возрицы, Медвежьегорский район.
- Сидорова Муза Николаевна, Пудож.
- Филимонова Галина Николаевна, п. Найстенъярви, Суоярвский район.
- Шефер Анна Васильевна, Петрозаводск.
Редакции удалось связаться с некоторыми из счастливчиков.
Вера Александровна Алексеева из Петрозаводска призналась, что газету читает очень давно, ей интересно все, о чем пишет «ТВР-Панорама», особенно ее радует информация о достижениях наших земляков.
Иван Алексеевич Михайлов работал рыбаком, сейчас на пенсии, живет в деревне. С гордостью называет себя постоянным читателем «ТВР-Панорамы» и признается, что не мыслит себя без газеты, из которой узнает новости, где находит интересные материалы и полезные советы.
Петрозаводчанка Елена Викторовна Гаврилова тоже давняя читательница, каждую среду ждет газету, читает от корки до корки, особенно ее интересуют материалы о том, как поддержать здоровье, она любит разгадывать сканворды, пользуется советами и информацией, которую публикует «ТВР-Панорама».
В газете нет проходных материалов, тут все интересно,
— утверждает читательница.
Редакция газеты "ТВР-Панорама" поздравляет победителей и приглашает за сертификатами по адресу: ул. Лыжная, д. 6, в будние дни с 9.00 до 17.00. Подробности по телефону: (8142) 55-33-01. Редакция обращает внимание, что сертификат действует до 26 декабря 2025 г., поэтому советует не затягивать с получением.
Скоро начнется новая подписная кампания, оформить подписку можно в почтовых отделениях и из дома — на сайте Почты России.
«ТВР-Панораму» читают и любят во всех уголках нашей Карелии, в чем постоянно признаются ее читатели.
Фото: Петропресс