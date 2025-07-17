Подведены итоги подписной кампании на газету "ТВР-Панорама"

Закончилась подписная кампания на 2 полугодие текущего года на республиканский еженедельник «ТВР-Панорама». По традиции редакция газеты разыграла призы среди читателей, оформивших подписку и приславших купоны для участия в розыгрыше.

Тринадцать подписчиков выиграли сертификаты от партнера - интернет-магазина Divan.ru - на приобретение готовой продукции (мебель, сад и дача, декор, текстиль, освещение) номиналом 4000 рублей каждый.

В розыгрыше приняли участие сотни купонов, которые прислали читатели с разных уголков республики. Призы достались подписчикам из Петрозаводска и небольшой деревни Сяргилахта, из Костомукши и станции Кузема Кемского района... Кто-то впервые стал обладателем приза, а кто-то, как петрозаводчанка Анна Васильевна Шефер, уже побеждала в розыгрыше.

Сообщаем имена победителей розыгрыша:

Алексеева Вера Александровна, Петрозаводск.

Бараева Галина Васильевна, п. Ладва-Ветка, Прионежский район.

Баранова Валентина Лазаревна, п. Кузема, Кемский район.

Гаврилова Елена Викторовна, Петрозаводск.

Ивахненко Валентина Тимофеевна, Беломорск.

Ларионова Валентина Егоровна, п. Салми, Питкярантский район.

Маляренко Наталья Юрьевна, п. Святозеро, Пряжинский район.

Михайлов Иван Алексеевич, д. Сяргилахта, Пряжинский район.

Родионова Людмила Петровна, п. Софпорог, Лоухский район.

Романова Любовь Васильевна, п. Возрицы, Медвежьегорский район.

Сидорова Муза Николаевна, Пудож.

Филимонова Галина Николаевна, п. Найстенъярви, Суоярвский район.

Шефер Анна Васильевна, Петрозаводск.

Редакции удалось связаться с некоторыми из счастливчиков.

Вера Александровна Алексеева из Петрозаводска призналась, что газету читает очень давно, ей интересно все, о чем пишет «ТВР-Панорама», особенно ее радует информация о достижениях наших земляков.

Иван Алексеевич Михайлов работал рыбаком, сейчас на пенсии, живет в деревне. С гордостью называет себя постоянным читателем «ТВР-Панорамы» и признается, что не мыслит себя без газеты, из которой узнает новости, где находит интересные материалы и полезные советы.

Петрозаводчанка Елена Викторовна Гаврилова тоже давняя читательница, каждую среду ждет газету, читает от корки до корки, особенно ее интересуют материалы о том, как поддержать здоровье, она любит разгадывать сканворды, пользуется советами и информацией, которую публикует «ТВР-Панорама».

В газете нет проходных материалов, тут все интересно,

— утверждает читательница.

Редакция газеты "ТВР-Панорама" поздравляет победителей и приглашает за сертификатами по адресу: ул. Лыжная, д. 6, в будние дни с 9.00 до 17.00. Подробности по телефону: (8142) 55-33-01. Редакция обращает внимание, что сертификат действует до 26 декабря 2025 г., поэтому советует не затягивать с получением.

Скоро начнется новая подписная кампания, оформить подписку можно в почтовых отделениях и из дома — на сайте Почты России.

«ТВР-Панораму» читают и любят во всех уголках нашей Карелии, в чем постоянно признаются ее читатели.

Фото: Петропресс