17 июля 2025, 19:50
Общество

Подведены итоги подписной кампании на газету "ТВР-Панорама"

13 счастливчиков выиграли подарочные сертификаты
розыгрыш призов по итогам подписки
Фото: Петропресс

Закончилась подписная кампания на 2 полугодие текущего года на республиканский еженедельник «ТВР-Панорама». По традиции редакция газеты  разыграла призы среди читателей, оформивших подписку и приславших купоны для участия в розыгрыше.

Тринадцать подписчиков выиграли сертификаты от партнера - интернет-магазина Divan.ru  - на приобретение готовой продукции  (мебель, сад и дача, декор, текстиль, освещение) номиналом 4000 рублей каждый.

В розыгрыше приняли участие сотни купонов, которые прислали читатели с разных уголков республики. Призы достались подписчикам из Петрозаводска и небольшой деревни Сяргилахта, из Костомукши и  станции Кузема Кемского района...  Кто-то впервые стал обладателем приза, а кто-то, как петрозаводчанка Анна Васильевна Шефер,  уже побеждала в розыгрыше.

Сообщаем имена победителей розыгрыша:  

  • Алексеева Вера Александровна, Петрозаводск.
  • Бараева Галина Васильевна, п. Ладва-Ветка, Прионежский район.
  • Баранова Валентина Лазаревна, п. Кузема, Кемский район.
  • Гаврилова Елена Викторовна, Петрозаводск.
  • Ивахненко Валентина Тимофеевна, Беломорск.
  • Ларионова Валентина Егоровна, п. Салми, Питкярантский район.
  • Маляренко Наталья Юрьевна, п. Святозеро, Пряжинский район.
  • Михайлов Иван Алексеевич, д. Сяргилахта, Пряжинский район.
  • Родионова Людмила Петровна, п. Софпорог, Лоухский район.
  • Романова Любовь Васильевна, п. Возрицы, Медвежьегорский район.
  • Сидорова Муза Николаевна, Пудож.
  • Филимонова Галина Николаевна, п. Найстенъярви, Суоярвский район.
  • Шефер Анна Васильевна, Петрозаводск.

Редакции удалось связаться с некоторыми из счастливчиков.

Вера Александровна Алексеева из Петрозаводска  призналась, что газету читает очень давно, ей интересно все, о чем пишет «ТВР-Панорама», особенно ее радует информация о достижениях наших земляков.

Иван Алексеевич Михайлов работал рыбаком, сейчас на пенсии, живет в деревне. С гордостью называет себя постоянным читателем «ТВР-Панорамы» и признается, что не мыслит себя без газеты, из которой узнает новости, где находит интересные материалы и полезные советы.

Петрозаводчанка Елена Викторовна Гаврилова тоже давняя читательница, каждую среду ждет  газету, читает от корки до корки, особенно ее интересуют материалы о том, как поддержать здоровье, она любит разгадывать сканворды, пользуется советами и информацией, которую публикует «ТВР-Панорама».

В газете нет проходных материалов, тут все интересно,

— утверждает читательница.

газета ТВР-Панорама

Редакция газеты "ТВР-Панорама" поздравляет победителей  и приглашает за сертификатами по адресу: ул. Лыжная, д. 6, в будние дни с 9.00 до 17.00. Подробности по телефону: (8142) 55-33-01. Редакция обращает внимание, что сертификат действует до 26 декабря 2025 г., поэтому советует не затягивать с получением.

Скоро начнется новая подписная кампания, оформить подписку можно в почтовых отделениях и из дома — на сайте Почты России.

«ТВР-Панораму» читают и любят во всех уголках нашей Карелии, в чем постоянно признаются ее читатели.

Фото: Петропресс

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