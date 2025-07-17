Водители рискуют повредить машину при проезде аварийного переезда

Железнодорожный переезд на федеральной трассе «Медвежьегорск-Вологда» а поселке Пиндуши пришел в негодность. Водители едут медленно, чтобы не повредить машину.

От деревянного настила отлетают щепки, доски гуляют, листы металла держатся из последних сил, торчат болты. В Народном фронте Карелии сообщили, что местные жители обращались по поводу состояния переезда к администрации Медвежьегорского района, но получали одни обещания.

В администрации Пиндушского поселения активистам сообщили, что когда-то переезд находился в аренде у предприятия «Карелия-ДСП», но завод, говорят, не работает. Переезд теперь находится в ведении другого предприятия, на котором есть материалы для ремонта, но якобы нет рабочих. Минтранс попросили обратить внимание на аварийный переезд и принять меры. © «Петрозаводск говорит»