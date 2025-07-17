17 июля 2025, 16:45
Автоклуб 10 RUS

Водители рискуют повредить машину при проезде аварийного переезда

Железнодорожный переезд на федеральной трассе в Карелии пришел в аварийное состояние
аварийный переезд
фото стопкадр

Железнодорожный переезд на федеральной трассе «Медвежьегорск-Вологда» а поселке Пиндуши пришел в негодность. Водители едут медленно, чтобы не повредить машину.

От деревянного настила отлетают щепки, доски гуляют, листы металла держатся из последних сил, торчат болты. В Народном фронте Карелии сообщили, что местные жители обращались по поводу состояния переезда к администрации Медвежьегорского района, но получали одни обещания.

В администрации Пиндушского поселения активистам сообщили, что когда-то переезд находился в аренде у предприятия «Карелия-ДСП», но завод, говорят, не работает. Переезд теперь находится в ведении другого предприятия, на котором есть материалы для ремонта, но якобы нет рабочих. Минтранс попросили обратить внимание на аварийный переезд и принять меры. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Пиндуши
железнодорожный переезд
народный фронт
Карелия
доски