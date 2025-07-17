Молодому водителю после спора с друзьями пришлось объясняться с ГАИ

Автомобиль «Лада» с большой нецензурной наклейкой на лобовом стекле проехал по центру Петрозаводска. Инцидент случился 11 июля. После появившейся в соцсети информации правоохранители установили нарушителя и узнали, что двигало водителем.

Оказалось, 25-летний парень проспорил друзьям. В качестве наказания ему приклеили наклейку, с которой он должен был прокатиться по городу. Петрозаводчанин убрал наклейку через несколько часов после своей поездки.

В беседе с сотрудником Госавтоинспекции молодой водитель обещал больше так не делать. Ему напомнили, что дорога - не место для подобных споров. © «Петрозаводск говорит»