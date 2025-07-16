16 июля 2025, 11:57
Автоклуб 10 RUS

На Древлянке парковку запретят и скорость движения ограничат

Нововведения для водителей вступят в силу на одной из улиц в августе
водитель
фото freepik

В крупном районе Петрозаводске введут ограничения для водителей. Нововведения коснутся участка улицы Хейкконена. Об этом предупредили в мэрии.

Так, с 5 августа на участке улицы Хейкконена от Сиреневой улицы до Орланского переулка будет ограничена скорость движения до 40 километров в час. Кроме того по четной стороне улицы Хейкконена будет запрещена стоянка и остановка грузового транспорта.

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Водителей просят быть внимательными.

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Метки: 
ограничения
водитель
скорость движения
парковка
Древлянка
Петрозаводск