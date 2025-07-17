17 июля 2025, 16:23
Неизвестные в черном порезали колеса автомобиля в центре Петрозаводска
Камера запечатлела действия хулиганов в центре города
фото стопкадр
Владелец легкового автомобиля пытается найти тех, кто порезал все четыре колеса. Машина была припаркована у спортивного магазина на улице Красная. Но у кого-то, видимо, чесались руки. Свою просьбу помочь информацией он оставил в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Пользователи сообщества откликнулись и нашли видео с нескольких камер наблюдения, которые запечатлели хулиганов.
Камеры запечатлели, как 17 июля около 03:10 к машине подходят трое в темном. Двое режут шины, а третий, вероятно, распыляет из баллончика краску на заднее стекло машины. После чего троица быстро скрывается.
Владельцу авто посоветовали написать заявление в полицию, чтобы найти виновных и взыскать ущерб. © «Петрозаводск говорит»