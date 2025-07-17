Россиян предупредили быть осторожнее с дынями и арбузами

Несвежая дыня или арбуз могут спровоцировать изжогу или другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом предупреждает "Lenta.ru".

Как в арбузе, так и в дыне содержится много сахара. Его избыток негативно влияет на организм. Также врачи отмечают: люди с чувствительными желудками хуже переваривают перечисленные фрукты.

Если разрезать арбуз или дыню на ломтики и оставить, это усугубит ситуацию. В таком случае негативное воздействие на желудок увеличивается. © «Петрозаводск говорит»