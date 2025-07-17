В Карелии разыскивают человека

83-летняя женщина пропала в Карелии. Об ее розыске сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Пенсионерка низкого роста и худощавого телосложения. Она была в светло-коричневом платье, розовой кофте и белых балетках. С собой у женщины была черная сумка.

Местоположение женщины неизвестно с 13 июля. Тех, кто распологает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52. © «Петрозаводск говорит»