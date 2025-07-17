17 июля 2025, 17:15
Общество

В Карелии разыскивают человека

Пропала пенсионерка
Розыск пропавших
Фото: «Петрозаводск говорит»

83-летняя женщина пропала в Карелии. Об ее розыске сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Пенсионерка низкого роста и худощавого телосложения. Она была в светло-коричневом платье, розовой кофте и белых балетках. С собой у женщины была черная сумка. 

Местоположение женщины неизвестно с 13 июля. Тех, кто распологает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
пропажа
пенсионерка
поисковый отряд ЛизаАлерт
Розыск
пропажа человека