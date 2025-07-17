Суд помог вернуть деньги родителям в Лахденпохском районе

Местная аптека в Лахденпохском районе должна была обеспечивать ребенка-инвалида необходимыми лекарствами, однако не сделала этого. Родители приобрели нужные препараты сами, подали в суд и получили компенсацию, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Когда у ребенка закончились лекарства, родители обратились в аптеку. Там им не смогли помочь: нужные препараты закончились, поставка была позже. Родители купили все необходимое самостоятельно, чтобы не прерывать лечение.

Суд постановил: выплатить деньги, затраченные на покупку лекарств, и компенсацию морального вреда. В общей сумме судом взыскано более 12,5 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»