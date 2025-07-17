Многие жители Северо-Запада хотели бы повысить финансовую грамотность

По данным опроса, только 9% принявших участие в исследовании в северо-западных регионах оценивают свою финансовую грамотность на очень высоком уровне. Чуть больше респондентов признаются, что, либо слабо владеют финансовой грамотностью (11%), либо только начинают разбираться в теме (14%). Больше половины опрошенных оценили свои знания на среднем уровне (66%).

При этом подавляющее большинство жителей Карелии и других северо-западных регионов (79%) хотели бы повысить финансовую грамотность и лучше разбираться в управлении денежными средствами. В пятерку федеральных округов, жители которых тоже задумываются об улучшении знаний, вошли Северо-Кавказский, Уральский, Центральный и Приволжский.

Как отмечают авторы исследования, основной аудиторией, которая заинтересована в росте уровня финансовой грамотности стали женщины: 84% опрошенных россиянок заявили, что хотят улучшить свой уровень управления финансами. Среди мужской аудитории о таком желании сообщили 75% опрошенных.

Наименее удовлетворены своим уровнем финансовой грамотности люди в возрасте от 65 лет – 12% среди всех респондентов, выбравших этот ответ. Наиболее финансово грамотными считают себя россияне из возрастных групп 18-24 года – 15% и 25-34 года – 13%.

Об опросе:

Центр аналитики и исследований MTС AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

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