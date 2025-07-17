"Разногласия стали возникать на ровном месте из-за любой мелочи"

Текст: Алина Гапеева

Не так давно в одном из районов Карелии в обычной семье случилось то, о чем у нас принято молчать. 16-летняя девушка решила свести счеты с жизнью... Оказавшись в полушаге от трагедии, участники событий каждый для себя сделал вывод. Юля и Елена (имена героинь изменены) согласились рассказать об этом случае, чтобы предупредить других и понять, почему молодые люди добровольно решают уйти из жизни, и что делать в такой ситуации родителям.

Видимое благополучие

Мы разговариваем в уютной квартире наших героев, пьем чай...

— Я Юлю родила, когда мне 19 было, — первой начала разговор Елена. — Ее появления на свет очень ждала: готовила пеленки-распашонки, кроватку и коляску. Меня приятно волновали ее первые толчки в животе. Наконец, настал радостный день: я стала мамой чудесной крохи! Так сложилось, что папа ребенка быстро перешел в категорию «биологического отца»: совместная жизнь у нас не сложилась, и поэтому он никакого участия в воспитании дочери не принимал. Весь мой мир был сосредоточен вокруг дочери: чтение сказок и совместные прогулки делали нас единым целым. Я старалась восполнить недостаток отцовской любви и полностью посвятила себя воспитанию малышки. Юленька подрастала, а потом пошла в школу.

— Мне тогда так радостно было! — вступила в разговор Юля, которая внимательно слушала мамин рассказ. — Я с удовольствием бежала на занятия к своей любимой учительнице, к одноклассникам. Я тогда хорошо училась: на «4» и «5». После школы спешила домой. Иногда появлялось большое желание устроить маме приятный сюрприз. Я готова была часами наводить порядок: к ее приходу квартира блистала чистотой. И мама хвалила меня за это, мне было приятно... Но все изменилось, когда мне исполнилось 12 лет. Я перешла в среднее звено – прибавились новые предметы и новые учителя. С некоторыми преподавателями мне сложно было найти общий язык, и оценки стали снижаться. Материал на уроках я усваивала уже с трудом, стала прогуливать с приятелями уроки, домашние задания не делала, мама стала меня упрекать, что мне совсем не нравилось. И меня все больше стало тянуть к моим друзьям.

Елена продолжает:

"Я перестала узнавать свою дочь: из ласковой девочки она превратилась в колючего подростка".

На ее помощь по дому теперь можно было не рассчитывать. Все время она посвящала общению с друзьями в соцсетях. Для того чтобы она помыла посуду, принесла дрова и навела порядок в своей комнате, приходилось повторять просьбу несколько раз. Дело доходило до крика. Чтобы вернуть дочку в реальный мир, я просто-напросто забирала ее телефон. Это помогало, но ненадолго. Юля стала вечерами уходить к друзьям. Время прогулки было ограничено до 21.00, но она всегда возвращалась позднее назначенного времени. Это сказывалось на режиме дня — время сна сокращалось. Разбудить ее утром в школу становилось все труднее — опоздания на занятия участились. У нас снова возникали ссоры.

Общие интересы

— Да, я старалась как можно чаще уходить из дома, мне было комфортнее с друзьями. У меня есть подруга, с которой я могу поделиться самыми сокровенными тайнами. Я знаю, что она поймет и поддержит меня всегда. А компании у нас могут быть разными: и младше нас по возрасту, и намного старше. Я без проблем могу найти общий язык с любым. Если меня что-то не устраивает, то терпеть не буду: могу сказать человеку все, что о нем думаю, даже если он взрослый. Мы с друзьями собираемся чаще всего в центре села. Это ребята из семей разного достатка, но это никак не сказывается на наших отношениях. Внешность, одежда и наличие дорогих телефонов не служат поводом для особого выделения.

Как мы проводим свое время? Общаемся, шутим, смеемся, смотрим видео через интернет и... нарушаем общественный порядок. С друзьями меня связывает многое: дружба и даже первая любовь. В 14 лет я влюбилась в мальчика. Он мой ровесник. Мы дружили около года, а потом расстались. Для меня разрыв отношений не стал трагедией: слезы в подушку, бессонные ночи и вздохи – это все не про меня, тем более со мной всегда моя подруга, она готова поддержать в любой момент, — за долгое время беседы девочка впервые улыбнулась. — Вы же догадываетесь, что многие подростки еще в школе начинают курить, употреблять спиртные напитки. Мои товарищи тоже могут позволить себе выпить пива или еще чего-нибудь покрепче. Я тоже уже знаю вкус некоторых спиртных напитков и сигарет. От мамы даже не скрываю, что курю. Ее это из себя выводит. Но я на замечания могу только огрызнуться. Это моя жизнь – я сама знаю, как мне поступать! — перешла на повышенный тон Юля.

Страсти накаляются

Два года назад у Юли появился младший брат.

— Я его очень люблю и готова проводить с ним целые дни. Но теперь мамина любовь стала делиться пополам между мной и маленьким Сашей (имя изменено). Я даже заметила, что его она больше любит, чем меня: больше обнимает и целует, больше времени проводит с ним. Я, конечно, все понимаю: он маленький и в маминой заботе тоже нуждается. А мама стала более требовательной ко мне.

— С появлением Саши, по моему мнению, в отношениях с дочерью мало что изменилось: Юля для меня все равно остается любимой дочерью,— поспешила вставить свое слово женщина.

"Вниманием дочка не была обделена. Я старалась ее побаловать обновками, украшениями…"

- А телефоны уже несколько раз дарила, и куда они только пропадают? — недоумевает мама. — Наш семейный бюджет не позволяет часто делать дорогие подарки. Зарплата небольшая, иногда работать приходится до позднего вечера. Времени у меня катастрофически не хватает… Юля уже взрослая, и мне ее помощь сейчас просто необходима. Только она чаще проводила время вне домашних стен. На доверительные беседы с дочерью у меня совсем не хватало времени.

"Еще мне стало казаться, что она стала замкнутой, и между нами появилась какая-то пропасть, которая с каждой ссорой только увеличивалась. И разногласия стали возникать на ровном месте из-за любой мелочи: ее даже мой взгляд мог вывести из себя".

- В словесных перепалках мы не стеснялись в выражениях и старались как можно больнее обидеть друг друга. После таких скандалов я еще долго держала обиду и не могла первой сделать шаг к примирению, а она через некоторое время подойдет и как ни в чем не бывало поцелует в щечку или обнимет. Я чаще отмахивалась от такого проявления неожиданной ласки.

Последняя капля

— В тот день, о котором я хотела бы забыть, все началось с обычного замечания: я опаздывала в школу, но мне так не хотелось вставать, и я продолжала лежать в кровати, — неохотно вспоминает подросток. — Мама несколько раз подходила ко мне, говорила, чтобы я поторопилась, а я ее не слушалась и грубо отвечала. Сначала ее голос был спокоен, а потом мы постепенно перешли на крик.

Я выкрикивала обидные слова в ее адрес и даже матюгалась. Мама также старалась меня обидеть, и ей это удалось.

Перед тем как уйти на работу, она мне сказала, что я являюсь источником всех ее бед, что я лентяйка и неудачница. Эти слова больно ранили. Настроение было напрочь испорчено — в школу я не пошла и осталась дома. И тогда у меня созрело решение: нет меня, значит, нет проблем...

—- Моя обида только ближе к обеду стала утихать, но стала расти тревога, — продолжила разговор Елена. — Конечно, я уже сто раз успела пожалеть о сказанных сгоряча словах. Позвонила в школу, чтобы узнать, была ли дочь на занятиях. Классный руководитель сказала: «На уроки Юля не приходила». Я набрала номер дочери, но телефон оказался вне зоны действия сети. Тогда позвонила соседке, попросила сходить к нам домой, узнать обстановку. Она быстро перезвонила. По ее словам, Юля находилась дома и спала, но мне хотелось самой увидеть дочь, чтобы убедиться, что все благополучно. Я отпросилась с работы и поспешила домой. То, что я увидела, повергло в шок: моя девочка, совсем бледная, без сил, лежала на кровати, ее душили рвотные спазмы. Первая моя мысль — Юля отравилась какими-то продуктами... Я сразу же вызвала скорую помощь. Никогда не думала, что такое может произойти именно со мной. Я ранее уже слышала о случаях подросткового суицида. С того момента все происходящее для меня было как в тумане.

Раскаяние

— В машину скорой помощи мама села вместе со мной, — вспоминает Юля.— Мне было стыдно смотреть ей в глаза: вид у нее был печальный и отстраненный. Всю дорогу до больницы она гладила мою руку, а я поняла, что принесла ей столько страданий моим глупым поступком. Я очень жалела о случившемся и тут же попросила у нее прощения.

А еще я призналась маме, что мне не нужны все эти подарки в виде модных кроссовок, джинсов и колечек – мне необходимо ее внимание. Все эти ссоры, проявление собственного «я» — повод обратить на себя внимание, почувствовать мамину любовь.

В больнице меня ожидали капельницы, обследования, процедуры и неприятная встреча с психологом (я не люблю, когда лезут в мою душу и пытаются там копаться — я туда никого не пущу!). Меня поместили в палату вместе с такой же несостоявшейся самоубийцей — 18-летней девушкой, честно говоря, ее вид наводил на меня ужас. Следствием моей попытки уйти из жизни стал испорченный желудок, мне теперь рекомендован продолжительный курс лечения и строгая диета. И еще: в некоторых суицидных случаях пациентов ставят на учет в психиатрический диспансер. Последствия могут неблагоприятно сказаться при выборе профессии... О получении разрешения водить машину тоже можно забыть. А у меня была мечта: стать поваром и купить автомобиль.

Работа над ошибками

— Я очень жалею о произошедшем, — признается девочка. — Я искалечила свое здоровье, а репутация «человека с неустойчивой психикой» будет преследовать меня всю жизнь. А главное, я чувствую большую вину перед мамой. Попытка добиться ее внимания таким глупым способом чуть не закончилась моей смертью. Грань между такими понятиями, как «напугать» и «умереть», очень тонкая – ее можно просто не заметить. Своим сверстникам я не пожелаю пережить то, что перенесла я, и хочу поскорее забыть эту историю.

Свои выводы сделала и Елена:

— Я пыталась проанализировать свои действия и найти ошибку в воспитании дочери. Конечно, у нее сейчас сложный период — переходный возраст всегда сопровождается эмоциональными всплесками и перепадами настроения. Мне необходимо проявлять как можно больше заботы о ней, любви. Несмотря на видимую взрослость и самостоятельность, она, как никогда, нуждается в моем внимании. Мне хотелось бы забыть этот ужас и вернуть доброе расположение дочери. Я надеюсь, что мы сможем, как прежде, проводить вместе много времени и обсуждать разные темы. Всем родителям, у которых есть подрастающие дети, советую проявлять к ним максимум любви, ласки и терпения и не повторять моих ошибок.

P.S: Узнала у медиков, что, пока публикация готовилась к выходу, врачи боролись за жизнь еще одного юного пациента, который решил добровольно уйти из жизни... Видимо, в нашем обществе острый недостаток любви, особенно к детям.© «Петрозаводск говорит»