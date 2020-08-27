Взгляды всех карельских чиновников были прикованы к одному предприятию

От того, в чьих руках окажется большинство акций предприятия АО «Петрозаводскмаш» — варягов или людей, заинтересованных в развитии этого уникального завода — зависела судьба и будущее не только его сотрудников, но и города в целом. Об этом раздумывал каждый, кто собирался на ежегодное собрание акционеров ровно 20 лет назад. А тот год для них был непростым. Там мутила воду «Энергомашкорпорация», которая устраивала попытки рейдерских захватов на нескольких заводах страны.

События, происходящие на «Петрозаводскмаше», а точнее вокруг акций этого промышленного объединения, не оставляли равнодушными ни рабочего-многостаночника, ни председателя правительства Карелии. Пресса не раз обращалась к теме противостояния акционеров. Вкратце напомним суть дела. Положение «Петрозаводскмаша» на протяжении нескольких лет было, мягко говоря, не блестящим. Только в конце 1998 года завод начал выбираться из кризиса. Весь 1999 год он стабильно работал. Объем выпускаемой продукции увеличился. Был сформирован пакет заказов до середины 2001 года. «Сейчас выносится на годовое собрание решение совета директоров выплатить дивиденды по акциям в размере шесть рублей за акцию. А дивиденды могут платить только из прибыли. То есть завод уже набирает обороты», - сообщил Владимир Крылов, председатель совета директоров предприятия.

По странному стечению обстоятельств именно тогда, когда завод начал приносить прибыль, акциями предприятия заинтересовались частные лица, которые настолько понравились некоторым сотрудникам «Петрозаводскмаша», что последние начали активно одаривать своими ценными бумагами неких граждан Смирнова и Степанова. По свидетельству источников, близких к дарителям, - небезвозмездно. Насколько законны эти сделки, должен был решить суд.

«Если суд признает сделки ничтожными, то они потеряют право быть акционерами. Потому что они являются третьими лицами, то есть не состоящими в реестре акционеров, и вот ими была найдена лазейка под видом дарения проникнуть в закрытое акционерное общество, а затем начинать активно скупать акции в основном у неработающих акционеров», - отметил Крылов.

Куплей-продажей акций были обеспокоены не только руководители и работники «Петрозаводскмаша», но и члены правительства Карелии. Ведь это был не просто частный случай. Десять процентов бюджета города формировалось за счет поступления денег с завода. Председатель правительства выступил со специальным обращением к заводчанам, в котором поддержал позицию совета директоров завода, направленную на повышение эффективности производства.

По словам Сергея Катанандова, это в конечном счете будет способствовать укреплению экономики республики. «Были всякие сомнения — правильно ли мы делаем, что отстаиваем интересы наших собственников, - поделился мнением сверловщик завода Николай Мелехов, - может быть, было бы лучше в корпорацию перейти, но мы видим поддержку правительства, и это вселяет уверенность в наших рабочих». Заводчане были согласны с тем, что крайне неосмотрительно продавать акции одного из крупнейших предприятий машиностроительного комплекса республики в чужие руки. Строгальщик Иван Башкирцев сказал: «Я с этим обращением внимательно ознакомился, я с ним согласен, там сказано правильно». В ответственный момент истории единственного сохранившегося в России завода по выпуску оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности владельцам акций необходимо было серьезно подумать о судьбе предприятия.

Кстати, на планерке в мэрии подвели итог экономической деятельности петрозаводских предприятий. Вместе с июньскими экономическими показателями на планерке были озвучены итоги работы петрозаводских предприятий за все шесть месяцев. Большинство из них увеличили объемы производства по сравнению с тем же периодом прошлого года. Неплохо шли дела у «Станкозавода», «Петрозаводскмаша», ДОКа и ПЛМК. Купившая лесопильно-мебельный комбинат фирма «АВ Инвест» к началу сентября готовился ввести в строй еще один цех на этом предприятии. Правда, один из крупнейших петрозаводских заводов — Онежский тракторный — был вынужден отправить своих работников в отпуск. ОТЗ испытывал тогда большие трудности со сбытом. Зато все в порядке со сбытом было у петрозаводских пищевиков. Молокозавод стал производить больше молока, а пивзавод после реконструкции произвел аж в полтора раза больше пива, чем в прошлом году.

Видимо, в связи с тем, что горожане стали пить больше пива, в первом полугодии меньше крепкого алкоголя выпустил ликероводочный завод «Петровский». Многострадальный мясокомбинат наконец-то прошел процедуру банкротства. Пакет его акций был приобретен московской фирмой. Москвичи обещали запустить предприятие к началу сентября. И к декабрю производить 200-250 тонн продукции ежемесячно. Несмотря на то, что судя по докладу начальника комитета по экономике, городская промышленность постоянно увеличивала объемы производства, долг по зарплате при этом не уменьшался, а наоборот рос.

По сравнению с началом года он увеличился на 6 миллионов рублей. Более того — как выяснилось из последовавшего затем сообщения главного инженера предприятия «Тепловых сетей», в городской казне не хватало также денег на нормальную подготовку к стремительно приближающемуся отопительному сезону.

Таким было 27 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: smallbiztrends.com