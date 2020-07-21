Частные автобусы Петрозаводска заявили, что им возить народ невыгодно

В городской администрации ровно 20 лет назад вновь столкнулись интересы муниципалитета и частного автотранспорта. На совещании в кабинете мэра Петрозаводска (им в те годы был Андрей Демин) обсуждалось недавно созданное положение о пассажирских перевозках. Выяснилось, что обоюдное желание возить людей разбивается о вопрос: кто будет получать от этого прибыль.

Издалека начал разговор с частными перевозчиками Андрей Юрьевич. Вспомнил художника Левитана и пояснил своим подчиненным, что они должны более внятно растолковывать пришедшим на беседу посетителям, что «зеленое — это зеленое». Возницы, слава богу, знали, как выглядит зеленый цвет. Каждый день на трассах со светофорами сталкивались. В переносном смысле, конечно. А вот зеленую дорогу для их деятельности пока им никто не открывал.

Исходя из положения, которое должен был вот-вот подписать мэр города, весь транспорт — казенный либо частный — должен находиться в равных условиях и работать в едином графике, чтобы клиентам, то есть пассажирам, было удобно. Однако, сам городской голова не нашел концов — кто же будет следить за тем, чтобы все было поровну и по-честному. Положение было решено дорабатывать. Впрочем, Андрей Демин уже тогда понял, что частнику оно не выгодно: «Его задача — получить доход. Он для этого работает. Он семью с этого кормит, - пояснял мэр своим коллегам-чиновникам. - Наша задача... мы с тобой семью кормим с другого. Нам платят с другого — чтобы человек, который приходит на остановку, сел в автобус и поехал. Кто контролирует этот процесс?» Ответа не было.

«Когда папа Карло, а когда никто» — пошутили журналисты в ответ на вопрос мэра. Общая цель — возить по городу пассажиров — пока не оправдывала средства. Для того, чтобы частник был заинтересован в муниципальном заказе (иными словами — в приказе поехать туда-то и тогда-то), его нужно было заинтересовать. И организовать единую диспетчерскую службу, чтобы транспорт работал, как часы. А также не забыть просчитать, чтобы он заработал прибыль. «Мы посчитали: в день примерно на Икарус выходит 850 рублей. Двухсменый Икарус, работающий с 6 утра до 12 ночи. Ни один частник за эти деньги работать не будет» - быстро прикинули владельцы частных автобусов.

У частников возникло предложение: доработать проект, тогда стимул сотрудничать с администрацией появится: «Перевозчик получит с одной стороны право работать на данном маршруте эксклюзивно, право получения дотации, если он хочет, конечно, участвовать в конкурсе, и защиту местной администрации от недобросовестной конкуренции — других перевозчиков по отношению к этому».

Когда общественный и коммерческий транспорт, а также чиновники городской администрации найдут общий язык — петрозаводчанам пришлось ждать довольно долго. И не все получилось так, как хотелось бы всем трём сторонам: мэрии, перевозчику и пассажирам. В любом случае сегодня мы имеем то, что имеем: муниципальных автобусов давно нет, а цены на билеты часто и быстро растут.

Благосостояние горожан во многом зависит от успеха экономики градообразующих предприятий, к которым у нас относится и Петрозаводский машиностроительный завод. На «Петрозаводскмаше», которому на тот момент исполнилось 40 лет, побывал мэр города Андрей Демин: «Визит плановый. Мы периодически посещаем предприятия города. Почему это предприятие? «Петрозаводскбуммаш» это на сегодня одно из самых динамично развивающихся крупных предприятий города, которое постоянно наращивает объемы производства.

В последний раз в такой делегации мы были здесь полтора года назад». Можно сказать, что та идеология, которая была выработана за два года до этого, приносила свои положительные результаты. Предприятие наращивало объемы производства. В 1999 году на 1,7 раза, а за пять месяцев 2000 года — еще в полтора раза. То есть просматривалась положительная динамика. Завод начал решать задачи иного порядка. Предприятие вышло на реструктуризацию задолженности. За последние 10 лет по городскому и республиканскому бюджетам ни задолженностей, ни проблем не возникло. Планы выполнялись в срок.

Важно, чтобы темп, набранный предприятием, сохранился и на будущее. Завод мог бы помочь городу своей котельной, которая работала тогда на одну четверть запланированной мощности. А город заводу мог помочь создать на производстве новые рабочие места, поместить фондовые вложения в перспективные технологии. Ведь «Петрозаводскмаш» по-прежнему оставался перспективным предприятием, и не удивительно, что вокруг него, по словам мэра, «заходили жирные коты».

Какова же суть конфликта? На этот вопрос ответил генеральный директор предприятия Валерий Сомин: «Есть тут определенные проблемы. Мы считаем, что предприятие должно быть городским, отстаивающим интересы города и республики Карелия. Вот в этом вся суть. Очень важно — кто будет контролировать деятельность предприятия. Или это будет город и республика — это одно состояние. Или, как Андрей Юрьевич сказал, это будет «дядя» контролировать.

Вот суть ситуации. Энергомашкорпорация создает эту ситуацию. Будучи собственником, она хочет усилить свое влияние. Но нам, будем говорить откровенно, суть этого влияния непонятна. Цели — они декларативно, размыто, не всегда понятным образом излагаются. Дело в следующем — как разрядить ситуацию вокруг Петрозаводскмаша, чтобы предприятие было по-прежнему правильным налогоплательщиком. Донором в экономике города и республики».

Таким было 21 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.