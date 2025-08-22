На военно-спортивной арене в Карелии начнут готовить киберспортсменов

В Петрозаводске откроется первая в Карелии военно-спортивная «Киберарена». Она создана на базе регионального отделения ДОСААФ России. Откроют ее совсем скоро.

Современный комплекс станет ключевым центром для развития киберспорта в регионе и подготовки будущих киберспортсменов.

Арена оснащена новейшим игровым оборудованием, мощными компьютерами и профессиональными мониторами, что позволит проводить соревнования и тренировки на самом высоком уровне. Созданы комфортные условия для игроков и зрителей, включая удобные кресла, звукоизоляция.

«Открытие киберарены – важный шаг в развитии военно-патриотического воспитания молодежи. Здесь будут проводиться не только киберспортивные турниры, но и занятия по тактической подготовке, подготовка операторов БПЛА, военной истории и основам кибербезопасности. Инструкторы ДОСААФ, имеющие опыт в военной сфере и киберспорте, будут делиться своими знаниями и опытом с начинающими игроками»,

- рассказал руководитель ДОСААФ Карелии Валерий Таборов.

Планируется, что киберарена станет площадкой для проведения республиканских и межрегиональных соревнований по различным киберспортивным дисциплинам.

«Это позволит привлечь в Карелию талантливых киберспортсменов из других регионов и повысить интерес к киберспорту среди молодежи. Создание киберарены – это инвестиция в будущее, в развитие интеллектуального потенциала молодежи и укрепление обороноспособности страны. ДОСААФ России вносит значительный вклад в формирование нового поколения патриотов, готовых защищать свою Родину и в виртуальном, и в реальном мире», - рассказал руководитель центра.