ГАИ Карелии предупредила о сложной дорожной обстановке

Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей о сложной дорожной обстановке в республике. На территории Карелии продолжаются осадки различной интенсивности, обильные снегопады и метели.

Водителей просят быть особенно внимательными: снежные заносы, гололёд и плохая видимость повышают риск аварий. А ещё в морозы машины иногда могут застрять на трассе — например, в метель.

ГАИ советует отменить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом. Если же поездка неизбежна, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Перед выездом проверьте прогноз погоды и ситуацию на трассах: участки дорог могут быть перекрыты из-за снегопадов, ветра или метели.

2. Соберите аварийный набор на случай долгого простоя в пробке или снежного заноса:

— лопата, топор, трос и скребок для льда;

— мощный фонарик с запасом батареек;

— портативное зарядное устройство (для авто и телефона);

— тёплые вещи, термос и небольшой запас еды.

3. Заправьте бак минимум наполовину — топлива должно хватить на случай непредвиденной задержки в пути.

4. Увеличьте дистанцию до впереди идущей машины минимум в два раза по сравнению с обычными условиями.

5. Все манёвры (торможение, разгон или поворот) должны быть максимально плавными.

6. При плохой видимости включайте противотуманные фары. Так ваша машина будет заметнее для других водителей.

7. Если вы застряли в снегу или попали в ДТП:

— Включите аварийную сигнализацию.

— Выставьте знак аварийной остановки.

— Позвоните по номеру 112 или в ближайшее подразделение Госавтоинспекции. Наряды ДПС зимой работают в усиленном режиме и приедут на помощь, чтобы оказать содействие в буксировке или вызове технической службы.