Дорожники Карелии работают в усиленном режиме

Дорожные службы в Карелии работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на любые изменения погоды и обеспечивать безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

На дорогах работает более 230 единиц снегоуборочной техники. Вся она оборудована системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для возможности мониторинга работы на объектах в режиме «реального времени».

По информации синоптиков, сегодня циклон накроет южные районы республики. По предварительному прогнозу, наиболее интенсивный снегопад с метелью ожидается 10 и 11 января.

В регионе выстроена система контроля, где за каждым районом закреплен специалист, отвечающий за содержание дорог и текущие ремонтные работы, информация также направляется напрямую в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

В сообщении отмечается, что аэропорт «Петрозаводск» работает в штатном режиме.