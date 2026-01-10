Житель Петрозаводска ударил ножом сожительницу

Петрозаводчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело по соответствующей статье расследуется следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Предварительно установлено, что 3 января 2026 года 55-летний мужчина, в ходе распития спиртных напитков совместно со своей 50-летней сожительницей, вступил с нею в словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес удар ножом. Смерть потерпевшей наступила в результате обильной кровопотери на месте происшествия.

Фигурант был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ОУР УМВД России по городу Петрозаводску. Вину в совершенном преступлении признал полностью. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.