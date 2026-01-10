Прокуратура контролирует устранение последствий снегопада

Прокуратура Республики Карелия держит на контроле вопрос ликвидации последствий обильных осадков, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова прокуроры городов и районов обеспечивают надзорное сопровождение деятельности коммунальных служб и дорожных организаций по ликвидации последствий снегопада, надлежащему содержанию автомобильных дорог, объектов социальной инфраструктуры, общего имущества многоквартирных домов и придомовых территорий.

На контроле прокуроров также находится соблюдение жилищных прав граждан, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Прокурорам поручено незамедлительно добиваться устранения нарушений закона и оперативно принимать меры реагирования, в том числе превентивного характера.