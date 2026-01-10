Зима разгулялась не на шутку

По сведениям гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода, на севере с прояснениями.

Ночью по южным районам снег, местами сильный, метель, на севере местами небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, на юге местами умеренный снег. На севере сохранение изморози. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, на юге местами порывистый. Температура воздуха ночью -8, -13°С, по северным районам местами до -22°С, днём -6, -11°С, по северным районам местами до -15°С.

В Петрозаводске облачно. Снег, метель. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -9, -11°С в течение суток. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем - слабо расти.