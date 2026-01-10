«Пешеходный апокалипсис» случился в карельском селе

Часть дороги Крошнозеро-Гонганалица стала опасной для всех участников дорожного движения. На улице Магистральной сразу погасли все фонари, и она погрузилась во тьму, в том числе участок, где проходит автомобильная трасса (на снимке вверху).

«Добирался на утренний автобус в кромешной темноте. Дорогу накатали автомобили – стало скользко. Новые тротуары, которые выложили для удобства пешеходов, завалены снегом, поэтому пробираться приходится или по колено в снегу, или по проезжей части. А сейчас еще ни один фонарь не горит. Просто ужас. Нужное направление искал по интуиции»,

— возмущается пешеход.

Крошнозерцы рассказали, что опорные светильники, установленные на высоких столбах вдоль дороги, давно начали «хандрить»: мигать и гаснуть по нескольку фонарей сразу. Из–за отсутствия освещения на дороге в районе Крошнозера водителям сложно своевременно заметить пешеходов, оценить дорожную ситуацию, распознать знаки и разметку, а пешеходам — увидеть направление движения транспорта и выбрать правильный момент для пересечения дороги.

Напомним, что «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» в 2023 году выступало заказчиком работ по обустройству электроосвещения участков дорог «Крошнозеро — Эссойла» и «Крошнозеро — Гонганалица». Но теперь почему-то обслуживание освещения заказчик выполняет спустя рукава. «Пора что-то менять, пока не случилось беды», — считают крошнозерцы.



