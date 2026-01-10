Глава Карелии контролирует строительство дома-интерната

Во время рабочей поездки в Костомукшу Артур Парфенчиков проверил ход строительства современного социального объекта, который возводят в рамках нацпроекта «Семья». Завершить строительные работы планируется весной 2026 года.

Строительство костомукшского дома-интерната на 200 мест ведет компания КСМ. На объекте полностью готова кровля, на наружной части здания утеплен фасад и проведен монтаж витражей, установлены алюминиевые двери. Полным ходом строители проводят внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы.

Артур Парфенчиков отметил, что весной должна быть полная строительная готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, начата процедура лицензирования и укомплектование учреждения специализированными кадрами. В интернате планируется предоставить работу 128 сотрудникам различных направлений.

«Сейчас мы видим полную отделочную готовность здания. Это первый объект такого назначения, выполненный по современным требованиям проектирования, и надеемся, что проект станет типовым. Он включает в себя самые лучшие коммунальные условия, также в интернате есть помещения для оказания первой медицинской помощи и проведения культурных мероприятий. После завершения строительства и поставок оборудования приступим к лицензированию и запуску интерната на полную мощность. Здесь будут проживать люди, которым требуется социальный уход и максимальный медицинский контроль, обеспечивающий комплексный подход к получателям услуг»,

— сказал руководитель региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил строителей за работу в выходные и праздничные дни.

Депутат Государственный Думы Валентина Пивненко подчеркнула, что в Карелии есть потребность в современном доме-интернате.

«Нам важно создать в интернате для лиц старшего поколения условия для максимально комфортного проживания. Важным этапом станет укомплектование интерната кадрами. Здесь должны работать полностью подготовленные для такого учреждения профессиональные специалисты», — сказала Валентина Пивненко.

Помимо строительных работ возле дома-интерната завершена укладка асфальта, сделаны дорожное барьерное заграждение и разметка, установлены опоры под дорожные знаки, выполнены работы по монтажу ограждения. На территории посажены деревья, установлены тренажеры, скамейки и урны.