ЕДДС Петрозаводска распространила экстренное предупреждение

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска распространила штормовое предупреждение.

По информации Карельского ЦГМС, вечером (17-21.00) 10 января и ночью 11 января 2026 года местами по южным районам Республики Карелия ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводский ГО; Лахденпохский, Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский муниципальные округа; Кондопожский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский муниципальные районы.