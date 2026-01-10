10 января 2026, 13:39
ЕДДС Петрозаводска распространила экстренное предупреждение

Южные районы Карелии накроет сильный снегопад
снег
Фото: Птз Говорит

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска распространила штормовое предупреждение.

По информации Карельского ЦГМС, вечером (17-21.00) 10 января и ночью 11 января 2026 года местами по южным районам Республики Карелия ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводский ГО; Лахденпохский, Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский муниципальные округа; Кондопожский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский муниципальные районы.

 

