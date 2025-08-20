Петрозаводчане живут в доме, в котором жить нельзя

Текст, фото: Елена Малишевская

Дом №1А по ул. Птицефабрика представляет собой прогнившую деревянную избушку, которая вся покрыта «лоскутами» - панелями, досками. Люди как могут утепляют свое жилище. Еще в 2006 году их квартиры признаны непригодными для проживания. Сегодня чиновники им говорят: «Ждите 2027 года». Но как пережить еще хотя бы одну зиму?

Людмила Викторовна Бучнева показывает дверь в подъезд, над которой нет козырька. Он обвалился год назад. Хорошо, что никого не убило.

«В прошлом году, когда начал таять снег, сошла лавина. Ужас, грохот. Рано утром, хорошо, что еще никто не вышел»,

- вспоминает Людмила Викторовна.

Надежды на то, что управляющая компания поставит новый козырек, нет никакой. УК меняются ежегодно, предпоследняя продержалась только четыре месяца. В никому не нужном доме был и пожар - окна на втором этаже зияют черными пустыми глазницами. Проводка представляет собой просто скомканные клубки проводов.

«Приезжали электрики, говорят: не вздумайте зимой включать обогреватели! Будет пожар, сгорите тут все».

Людмила Бучнева бережно хранит все документы, связанные с домом 1956 года постройки. В далеком 1994 году комиссия зафиксировала его износ - 49 процентов, в 2018 году этот показатель достиг 79 процентов, сейчас приближается к ста.

Жильцы показывают дыры под домом - фундамента практически нет, строение держится на честном слове. Расселение им обещали еще при Викторе Маслякове (мэр Петрозаводска с 2002 по 2009 годы), потом чиновники несколько раз теряли документы, приходилось проходить всю процедуру - начиная с комиссии - снова.

«Последняя комиссия была в 2017 году. Ждали-ждали. В 2024 году не расселили, в 2025 тоже нет... Всё говорили: нет федеральных денег! Но сейчас же они пришли. Почему только в центре дома сносят и расселяют? На Птицефабрике ведь тоже люди живут»,

- подчеркивает Людмила Бучнева.

Нина Владимировна Ламова живет в этом доме 34 года. Провалился пол под мойкой, она затыкает дыры тряпками, чтобы в квартиру не лезли крысы . Провалился унитаз, пользоваться им невозможно, приходится использовать биотуалет. Холодной воды в квартире нет с февраля. Долго находиться в этом "жилье" очень трудно: стоит удушливый запах канализации.

«Если не прокладывать тряпками пол - зимой замерзают трубы, образуется лёд, вода замерзает. После того как унитаз упал, вызывала платных сантехников, они мне поставили его на три досочки»,

- рассказывает Нина Владимировна.

Нина Ламова - инвалид второй группы. В результате онкологического заболевания у женщины удалены две доли левого легкого. Рассказывает, что за годы жизни в этом доме около двадцати раз болела пневмонией.

«И вот в таких условиях вынуждена проживать. Зимой в квартире очень холодно: хожу в полушубке, в валенках. Часто задыхаюсь, трудно дышать. Холодной воды нет - помыться не могу. Хорошо, что сосед воду приносит - суп сварю».

Нина Владимировна боится, что не доживет до 2027 года, когда им обещано расселение. Люди, живущие в этом доме на Птицефабрике, со страхом ожидают зиму: находиться в таком жилище опасно. Прогнившие балки, протекшие потолки, покосившиеся лестницы в подъездах. Сносить этот дом будет легко. Он и сам может рухнуть в любой момент.

Между тем, вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов подтвердил: Карелия - первый регион в РФ, получивший федеральные средства на реализацию новой программы расселения граждан из аварийного жилья.

«Муниципалитеты на комиссиях с участием депутатов, общественных деятелей и с приглашением прокуроров определили первоочередников: семьи участников СВО, многодетные семьи, семьи с инвалидами, жители домов с угрозой обрушения. Учитываться будет и факт реального проживания в аварийном доме»,

- написал Россыпнов в своем телеграм-канале.

Жильцы дома №1А по ул. Птицефабрика как будто предвидели это условие - несмотря на угрозу обрушения, они продолжают жить в своих квартирах и отказываются от маневренного фонда.