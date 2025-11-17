Карелии не хватает миллиарда на льготные лекарства в 2025 году

Текст: Марина Бедорфас

В Карелии 109 тысяч льготных получателей лекарств. Каждый год эта цифра увеличивается. По сравнению с прошлым годом, например, льготников стало на 2 тысячи больше. За пять лет, делится статистикой Минздрав республики, число федеральных льготников выросло на 26 процентов, региональных - на 11 процентов.

Сейчас в Карелии порядка 26 тысяч человек, которые имеют инвалидность - то есть федеральную льготу. Из них 17 тысяч в 2025 году обратились за льготными лекарствами.

Елизавета Гашникова, главный специалист сектора лекарственного обеспечения Минздрава Карелии рассказала, что на сегодняшний день в республике закончились многие льготные лекарственные препараты. Главная причина такой нестабильной ситуации, которая повторяется из года в год, - нехватка финансирования.

Чтобы обеспечить всех льготников Карелии необходимо 2,5 млрд рублей на закупки препаратов. В 2025 году Минздрав на эти цели получил 1,5 млрд. Математика очень простая: не хватает миллиарда.

Не предусмотрен и другой механизм работы с льготными получателями в Карелии: когда пациент покупает препараты за свой счет, а ему возвращают их стоимость.

В лекарственный тупик попадают разные пациенты: диабетики, онкопациенты, люди с психическими расстройствами и многие другие.

Карелия вошла в список немногих регионов в стране, которые взяли на себя обязанность обеспечивать льготными лекарствами региональных льготников. Но и на эту миссию у ведомства не хватает средств. Почему? Этот вопрос возникает у всех, кому в конце года не достается препаратов. И дело не в том, что в Минздраве не умеют считать, там все потребности и расходы как раз посчитаны. Но они к концу года пишут письма и просят денег. Например, на федерального льготника, это те, кто имеет инвалидность, из федерального бюджета выделяется 1213 рублей 40 копеек. А препараты, которые закупают на аукционе для этих льготников, стоят порой 3000 рублей. Отсюда тоже складывается дефицит, потому что затраты в два раза больше, чем выделено средств.

Как сообщили в карельском Минздраве, в России только три региона, где выдают льготные препараты пациентам с заболеваниями органов дыхания. Карелия входит в этот список. Но и эти препараты к началу октября закончились.

Еще немного цифр, хотя они не утешают, но их важно озвучить. По программе предупреждения инвалидизации населения (астма, артрит, органы дыхания, эпилепсия) в рамках региональной программы выделено 362 млн рублей на 2025 год, а по факту необходимо 808 млн. По программе предупреждения социально значимых заболеваний: ВИЧ, туберкулёз, онкология, диабет, психические расстройства - 395 млн, а необходимо 987 млн рублей.

«Мы становимся заложниками этой финансовой ситуации. На сегодняшний день закончились некоторые препараты для онкопациентов. Это самая острая проблема. Обеспечиваем таких пациентов в рамках дневного стационара по программе ОМС. И хочу отметить, что если в прошлом году ряд препаратов у нас закончились в августе, то в этом году уже в июне. И до сентября мы справлялись только тем, что занимались перераспределением, мониторили аптеки и медучреждения»,

- отметила Елизавета Гашникова.

Пока Минздрав не получит очередной денежный транш на закупку лекарств (а по ФЗ - это длительная процедура: подготовка документов, аукцион, закупка, доставка), специалисты вынуждены работать в «ручном» режиме. Они занимаются перераспределением препаратов. Если в аптеке остаются не востребованные долгое время лекарства, их направляют туда, где уже возникла острая критическая ситуация.

В онкодиспансере, например, пациентам, которые не могут амбулаторно получать химиотерапию или какие-то другие жизненноважные препараты, предлагают поступить в дневной стационар, где еще эти препараты есть. И можно продолжать лечение таким образом.

Специалисты говорят о том, что чаще всего есть замена терапии на другой препарат. Просто врач не в курсе, что именно на данный момент препарата, который он выписывает, нет. И как раз в этом и проблема. Если бы конкретный врач знал о дефиците, то выписал взаимозаменяемый препарат и проблемы получить его в аптеке бы не было. К сожалению, такого взаимодействия Карелфарма, министертсва и медорганизаций пока нет. Но оно очень нужно, в первую очередь, пациентам.

Сотрудникам Минздрава не позавидуешь. Они получают жалобы, звонки, отслеживают ситуации по районам и аптекам. Но еще больше в этой ситуации не позавидуешь пациентам, которым нужны препараты для серьезного лечения или постоянной терапии. От услышанных цифр становится страшно, если честно. Хотя и пациенты, и медики, и специалисты министерства отмечают всё-таки улучшения по некоторым позициям. Например, ситуация с тест-полосками даже в этом году лучше, чем в прошлом: заканчиваем год с запасом на 3-4 месяца.

И эту ситуацию можно отслеживать и по объявлениям о продаже излишков на разных сайтах. Получили заранее слишком много, не израсходовали - можно и продать. Напомним, что получают эти медицинские изделия пациенты бесплатно. А кому-то просто не хватит. Минздрав отмечает, что те же тест-полоски закупаются по остаточному принципу. Впервую очередь финансы направлены на лекарства.

И обеспечение лекарствами инвалидов тоже к концу года лучше, чем в 2024 году. Жалоб и обращений стало меньше, отметили в Минздраве.

В прошлом году специалистам ведомства удалось за месяц провести процедуры закупки на дополнительное финансирование, и уже в декабре с переходящим остатком на январь препараты для льготников были в аптеках.

В этом году ситуация еще сложнее. Как нам сообщили в Минздраве Карелии, на начало ноября дополнительных средств на закупку препаратов для реализации программ льготного обеспечения ведомство не получило.

В настоящее время региональный Минздрав приводит экстренную закупку лекарственных препаратов на денежные средства, предусмотренные на 2026 год, для обеспечения пациентов в декабре 2025 года. Ориентировочно поставку данных препаратов ожидают 10 декабря.