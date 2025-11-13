Знакомьтесь с ноябрьскими участниками конкурса «В Карелии — осень»

На дворе уже ноябрь, с деревьев облетели почти все листья, а жители Карелии продолжают радовать нас прекрасными осенними фотографиями. Конкурс «В Карелии — осень», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», продолжается. Представляем новых участников.

Знакомьтесь:

Андрей Трифонов: «На снимке изображен я на даче в карельском лесу. В этот день (8 октября 2023 года) выпал первый снег, о чём я сделал запись на капоте автомобиля. Представляю вам одно из своих стихотворений на осеннюю тему.

Осень

Лесов багрянец радует нам глаз,

Листва, как золото, слетается под ноги,

И наблюдаем мы уже в который раз,

Как первый снег ложится на дороги.

Над нами стаи перелётных птиц

Стремятся к югу, покидая север.

Они не знают никаких границ,

Весной вернутся к нам, где на лугах

Цветет душистый клевер».

Юлия Иванова: «На лошади сквозь осень».

Алла Амер: «Осень — это буйство красок, запах листьев и время контрастов».

Анна Павлова: «Наша семья любит осень за уютные вечера, яркие краски природы и возможность проводить больше времени вместе на свежем воздухе. Особенно нам нравится выезжать на пикники. Обязательно делаем красивые фотографии осенью, чтобы запечатлеть её неповторимую красоту. На фото изображены бабушка Елена, мама Анна, папа Андрей и сын Артём».

Анна Чеботарева: «На фото я и рука супруга. Осень в Петрозаводске красиво шелестит листьями».

Евгения Маттиева: «На фотографии изображен любимый сынок Матвей. Любим осень, потому что можно насладиться всем разнообразием красок! Особенно интересно было в этом году гулять с сыном и разглядывать деревья. А также осенью в нашей семье больше всего именинников».

Сергей Титов: «В Ботаническом саду ПетрГУ».

Надежда Соловьева: «Очень люблю осень за её яркие краски. Фотография сделана в парке рядом с собором Александра Невского».

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, до 25 ноября присылайте свои фотографии и получите шанс выиграть профессиональную фотосессию!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками вашего осеннего времяпровождения: сбора грибов и ягод, прогулок в лесу или парке, отдыха на природе с семьей или друзьями (кроме распития алкогольных напитков), рыбалки, дачных хлопот и сбора урожая.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, а также о том, за что вы любите осень.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «В Карелии — осень». Не забудьте указать свою фамилию, имя и написать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотоколлажи на конкурс не принимаются!

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителей выберем дважды — в конце октября и в конце ноября. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победители каждого месяца получат приз — профессиональную фотосессию от фотографа Татьяны Лебедевой.



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 28 ноября 2025 года. Подробности по тел. 53-13-13.