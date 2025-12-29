29 декабря 2025, 15:38
Жителей Петрозаводска попросили не взрывать петарды у больниц
Общественники просят ограничить использование пиротехники в столице Карелии
Фото: shopify.com
Жителей Петрозаводска просят не использовать пиротехнику вблизи медицинских учреждений, сообщили в городской администрации.
С просьбой ограничить использование салютов, петард и другой пиротехники вблизи медицинских учреждений, в которых проходят лечение раненые участники СВО, выступили карельские общественники.
По информации источника, взрывы и шумы причиняют психологический стресс пациентам — участникам СВО, которые проходят лечение в республиканской больнице им. В. А. Баранова, госпитале для ветеранов войн, 442-м военном клиническом госпитале, республиканской психиатрической больнице.