Рекламное агентство «ПРОМО» выпустило новогодний клип

Рекламное агентство «ПРОМО» продолжает свою добрую традицию — дарить праздничный новогодний клип.

В этом году он создан на музыку П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик» и выполнен в технике Stop motion. В кадре — сотрудники агентства, а сам клип выдержан в тёплой, ламповой эстетике олдскульной анимации, наполненной уютом, волшебством и новогодним настроением.

С наступающим Новым годом! Пусть все ваши желания сбываются!