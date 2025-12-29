29 декабря 2025, 14:57
Citroën и Ford «встретились» в Петрозаводске, есть пострадавшие
В столице Карелии водитель легкового автомобиля получил травмы
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
В Первомайском районе Петрозаводска произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие, сообщила городская Госавтоинспекция.
Дорожный инцидент произошел 28 декабря в 19.28 в районе дома № 54 по Первомайскому проспекту.
31-летний водитель автомобиля Citroën при выезде с прилегающей территории не пропустил автомобиль Ford, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение транспортных средств, в результате которого водитель Citroën получил травмы.
Ранее аналогичное ДТП произошло на улице Мелентьевой в Петрозаводске.