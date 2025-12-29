Citroën и Ford «встретились» в Петрозаводске, есть пострадавшие

В Первомайском районе Петрозаводска произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие, сообщила городская Госавтоинспекция.

Дорожный инцидент произошел 28 декабря в 19.28 в районе дома № 54 по Первомайскому проспекту.

31-летний водитель автомобиля Citroën при выезде с прилегающей территории не пропустил автомобиль Ford, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение транспортных средств, в результате которого водитель Citroën получил травмы.

Ранее аналогичное ДТП произошло на улице Мелентьевой в Петрозаводске.