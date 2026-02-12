Шмаеник: парламент Карелии поддерживает интерес молодёжи к истории

Заместитель председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник выступила на пленарном заседании Всероссийского форума «Рубежи исторической памяти. Карелия: события и судьбы», открывшегося 12 февраля в Петрозаводском государственном университете. В мероприятии участвуют историки, краеведы, педагоги, студенты и школьники из Карелии и других регионов.

Парламентарий подчеркнула, что в условиях попыток переписывания истории особенно важно изучать прошлое малой и большой Родины:

На этом фронте, на этой боевой линии в первую очередь стоят ученые-историки, патриоты своей страны. Наша общая задача – сберечь и передать детям историческую память, воспитать молодое поколение на примерах патриотизма, любви к своей родине, уважения к предкам. Это задача и научного сообщества, и преподавателей, и учителей, общественных организаций, общества, государства, и конечно, власти.

Ольга Шмаеник отметила активность молодёжи в изучении краеведения: в республике действует около 145 школьных музеев, и их число за год выросло на десятки.



Ребята хотят изучать историю родного села, родного города, предприятия, которое работает или работало когда-то. Хотят изучать историю своих земляков – блокадников, детей войны, участников локальных войн, специальной военной операции,

— рассказала она.



Особый интерес школьников и студентов вызывают проекты по созданию музеев и медиапроекты о сохранении памяти в рамках инициативного бюджетирования. Учитывая этот спрос, парламентарии увеличили финансирование направления в бюджете 2026 года и расширили участие — теперь к конкурсу могут присоединиться и студенты.

Мы уверены, что проекты, связанные с поисковой работой, краеведением, историей, обязательно будут представлены в этом конкурсе,

— добавила Шмаеник.

Депутат также напомнила о принятом Законодательным Собранием решении уточнить название памятной даты: с 2024 года она официально называется «День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков».



Кроме того, парламент держит на контроле реставрацию мемориалов. В 2025 году реализованы три проекта ТОС — в Великой Губе, Реболах и Беломорске. На 2026 год финансирование программы развития ТОС удвоено — до 50 млн рублей.

Форум продлится до 14 февраля и включит работу тематических секций и республиканскую научно-практическую конференцию.

Фото: ЗС РК