Пешехода сбили на набережной Варкауса в Петрозаводске

Днем 12 февраля на набережной Варкауса в карельской столице на пешеходном переходе под колеса автомобиля попал человек. Момент ДТП запечатлела городская камера наблюдения.

Судя по кадрам, из троллейбуса на остановке вышла группа пассажиров и направилась к переходу. Некоторые стояли и ждали, пока остановятся автомобили. Но один человек ступил на переход. Водитель, судя по всему, не успел остановиться и снес пешехода. Пострадавший смог подняться и прихрамывая отошел с проезжей части. Водитель бросился вдогонку.

Ранее мы писали о сбитом у стоматологии пожилом мужчине.