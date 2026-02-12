Шандалович призвал учитывать мнение жителей при распределении средств

Сегодня в рамках рабочей поездки в Калевалу Глава республики Артур Парфенчиков провел совещание по социально-экономическому развитию Калевальского национального муниципального района. В нем принял участие Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, представители Правительства региона, Администрации района и др.

Спикер парламента напомнил, что каждому из 17 муниципальных округов и районов республики предусмотрено по 10 млн рублей на программу «Конкретных дел».

Хочется, чтобы распределение этих средств происходило открыто, с учетом мнения жителей, чтобы средства программы «Конкретных дел» использовались на те первоочередные направления, которые наиболее востребованы у граждан. Большая просьба в этом плане поработать,

— сказал Элиссан Шандалович, обращаясь к главе Администрации Калевальского района Александру Гладию.

Председатель Законодательного Собрания Карелии также обратил внимание на то, что согласно принятому карельскими парламентариями закону с 2026 года изменились нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и от сумм пеней. Это позволит увеличить объем налоговых и неналоговых доходов муниципального образования.

Эти дополнительные средства вы также сможете использовать для решения важнейших проблем,

— отметил Элиссан Шандалович.

Отметим, что сегодня Председатель Законодательного Собрания также примет участие во встрече Главы республики с жителями Калевальского национального муниципального района.

Фото: скрин совещания