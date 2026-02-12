В Карелии осудили помощника мошенника

В Петрозаводске суд вынес обвинительный приговор в отношении дроппера (участник мошеннических схем, чья банковская карта или счёт используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег – прим. редакции), сообщили в республиканской Прокуратуре.

Судом установлено, что в июле 2025 года житель карельской столицы за денежное вознаграждение передал свою банковскую карту другому человеку, дал согласие на изменение абонентского номера, «привязанного» к ней.

«В результате новый владелец карты получил доступ к приложению мобильного банка, что позволило ему использовать банковский счёт в преступных целях»,

- говорится в сообщении.

Дроппера приговорили к 250 часам обязательных работ. Суд также постановил конфисковать в доход государства мобильный телефон, который мужчина использовал при совершении преступления.