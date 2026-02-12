12 февраля 2026, 17:19
Конфликт двух жителей Карелии закончился фатально для одного из них
Жителя Калевальского района осудили за убийство знакомого
Фото: freepik
45-летнего жителя Калевальского района осудили за убийство, сообщает республиканская прокуратура.
Установлено, что в октябре 2025 года мужчина, находясь в поселке Муезерский в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со знакомым и нанес ему несколько ударов ножом в область груди и левой руки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.