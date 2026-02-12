Конфликт двух жителей Карелии закончился фатально для одного из них

45-летнего жителя Калевальского района осудили за убийство, сообщает республиканская прокуратура.

Установлено, что в октябре 2025 года мужчина, находясь в поселке Муезерский в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со знакомым и нанес ему несколько ударов ножом в область груди и левой руки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.