12 февраля 2026, 16:40
Стала известна судьба пропавшего в Карелии лыжника
Разыскиваемый в карельских шхерах лыжник погиб, сообщает местный паблик
Фото: freepik
В паблике «Тиурула Новости» появилась печальная информация о судьбе лыжника, поиски которого проходили сегодня, 12 февраля, в Лахденпохском районе.
«Нам очень жаль сообщить о гибели Сергея Климакова. Ему было 44 года»,
– говорится в сообщении.
Авторы поста выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также поблагодарили всех за распространение информации и отряд «ЛизаАлерт» – за поиск.
Уточняется, что собака лыжника выжила.
Напомним, мужчина пошел кататься на лыжах с острова Кильпола в Лахденпольском районе, но к назначенному времени не вернулся. На его поиски выдвинулись спасатели из Карелии и Ленинградской области.