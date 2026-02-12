Стала известна судьба пропавшего в Карелии лыжника

В паблике «Тиурула Новости» появилась печальная информация о судьбе лыжника, поиски которого проходили сегодня, 12 февраля, в Лахденпохском районе.

«Нам очень жаль сообщить о гибели Сергея Климакова. Ему было 44 года»,

– говорится в сообщении.

Авторы поста выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также поблагодарили всех за распространение информации и отряд «ЛизаАлерт» – за поиск.

Уточняется, что собака лыжника выжила.

Напомним, мужчина пошел кататься на лыжах с острова Кильпола в Лахденпольском районе, но к назначенному времени не вернулся. На его поиски выдвинулись спасатели из Карелии и Ленинградской области.