12 февраля 2026, 15:15
Гость Карелии стал жертвой преступления на турбазе
В Сортавальском округе у мужчины украли дорогие часы
Фото: МВД по РК
В полицию Сортавальского района обратился гость республики. Он рассказал, что у него пропали умные часы стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По словам потерпевшего, он забыл часы при выезде из турбазы. Управляющий в номере гаджет не нашел. Тогда мужчина пошел в полицию. Выяснилось, что часы обнаружила в номере горничная. Она решила забрать их себе и пользовалась прибором, сбросив его до заводских настроек.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
