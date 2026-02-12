Гость Карелии стал жертвой преступления на турбазе

В полицию Сортавальского района обратился гость республики. Он рассказал, что у него пропали умные часы стоимостью 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, он забыл часы при выезде из турбазы. Управляющий в номере гаджет не нашел. Тогда мужчина пошел в полицию. Выяснилось, что часы обнаружила в номере горничная. Она решила забрать их себе и пользовалась прибором, сбросив его до заводских настроек.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

