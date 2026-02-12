Итальянец по ошибке выбросил в помойку 20 слитков золота

57-летний итальянец случайно выбросил на помойку 20 золотых слитков стоимостью около 120 тысяч евро, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на портал RMF24.

Уточняется, что мужчина по ошибке отправил в мусор жестяную коробку, где хранил накопленные ценности. На следующий день он понял, что лишился слитков и обратился в полицию, где после проверки записей камер видеонаблюдения подтвердили достоверность произошедшего.

Выяснилось, что содержимое контейнера уже вывезли на свалку в соседний город. Начались поиски, которые увенчались успехом.