Жителя Санкт-Петербурга осудили за смертельное ДТП в Карелии

Жителя Санкт-Петербурга признали виновным в смерти человека по неосторожности. В момент ДТП водитель был лишен права управления автомобилем, сообщили в Прокуратуре Карелии.

Установлено, что 17 августа 2025 года мужчина сел за руль в утомленном состоянии и выехал в сторону Санкт-Петербурга. На трассе «Кола» в Беломорском районе он уснул за рулем, съехал на обочину и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир автомобиля.

Водитель свою вину полностью признал. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении, лишили права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и обязали выплатить сестре погибшего 900 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.