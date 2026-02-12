Элиссан Шандалович оценил арктическую молочную ферму в Калевале

Спикер парламента изучил результаты реализации проекта, поддержанного грантом Минсельхоза. В мероприятии также участвовала Ольга Палкина, министр сельского и рыбного хозяйства республики.



История хозяйства началась в марте 2020 года, когда Александра Новоселова его зарегистрировала. В тот же год она одержала победу в конкурсном отборе и получила грант для начинающих фермеров — 5 миллионов рублей. Эти средства пошли на закупку пяти коров, приобретение ангара, трактора, фронтального погрузчика, оборудования для заготовки кормов и техники для переработки продукции. Для сенокошения фермерам предоставили участок в аренду. В работе родителям помогают трое детей.





Сейчас хозяйство насчитывает более 20 голов крупного рогатого скота, среди которых 14 коров — дойное стадо. По итогам 2025 года производство молока составило 51 тонну, мяса — 1,9 тонны. Продукция востребована среди местных жителей. В будущем Новоселовы планируют расширить деятельность и заняться овцеводством.





Такие примеры, как фермерское хозяйство Новоселовых, показывают, что механизмы грантовой поддержки работают эффективно, главное — желание и грамотный подход к делу. Важно и то, что фермеры продолжают развиваться, не останавливаясь на достигнутом,



— подчеркнул Элиссан Шандалович.

Помимо разведения скота, семья занимается заготовкой кормов и выращиванием картофеля. Семенной материал районированных сортов Новоселовы закупают в Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции в Прионежском районе.



В ходе встречи обсудили вопросы господдержки. Одно из предложений — создать в Калевале молочную лабораторию для северных животноводческих хозяйств. Это избавит фермеров от необходимости возить молоко на анализы в Петрозаводск. Инициативу планируют проработать совместно с Правительством Карелии и Минсельхозом.