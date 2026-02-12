12 февраля 2026, 16:57
Школьница едва не погибла из-за телефона в ванной

В Подмосковье врачи спасли 14-летнюю девочку
В Московской области 14-летняя девочка едва не погибла во время приема ванны. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным источника, школьница принимала ванну и листала ленту новостей в телефоне. При этом гаджет был подключен к пауэрбанку. На устройство попала вода, и девочку ударило током. Родители нашли ребенка в бессознательном состоянии.

Девочку экстренно доставили в больницу, врачи смогли ее спасти. Ребенка уже выписали, его здоровью ничто не угрожает.

