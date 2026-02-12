До 32 градусов мороза ожидается в пятницу в Карелии

Завтра, 13 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -23,-25°С, днем -14,-16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -20,-25°С, местами -27, -32°С, днем -12,-17°С, местами до -20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -20-29, малооблачно.

В Сегеже -18-24, облачно.

В Сортавале -14-22, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.