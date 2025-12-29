30 декабря в Карелии прогнозируют умеренный снег

Во вторник, 30 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -16°С, днем -5, -10°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -17, днем -7. В Кеми и Сортавале температура ночью составит -10, днем -5. В Кондопоге ночью ожидается -9, днем -6. В Медвежьегорске и Олонце температура воздуха ночью -10, днем -6. В Пудоже на термометрах будет ночью -12, днем -8. В Сегеже и Суоярви температура воздуха ночью составит -10, днем -7.