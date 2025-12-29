У россиян изменились новогодние маршруты

Самым популярным новогодним направлением остается Москва. По данным Туту, на столицу приходится почти четверть билетов на самолеты, поезда и автобусы. Санкт-Петербург выбрали 10% путешественников, Краснодарский край — 9%, Ростовскую и Свердловскую области, Ставропольский край и Республику Татарстан — по 2%.

Специалисты выяснили, что в этом году значительно изменилась динамика спроса: помимо традиционных направлений, вроде Санкт-Петербурга (+21%) и столицы Золотого кольца Ярославля (+24%), больше всего выросли по сравнению с прошлым годом: Амурская область (+28%), Республика Бурятия (+24%), Архангельская область (+18%) и Кемеровская область (+17%).

Самыми активными любителями отдыха в новогодние каникулы, по данным МегаФона, являются жители двух столиц: на них приходится 42% от общего количества любителей поездок в зимние каникулы. По-прежнему популярными остаются «взаимные» туры не только на праздники, но и на выходные: москвичи едут развеяться в Северную столицу, а петербуржцы, в свою очередь, меняют обстановку на московскую.

Каждый третий (34%) билет в новогоднее путешествие купил зумер. Спрос среди представителей молодого поколения на эти поездки вырос на 10% год к году. Четверть (24%) билетов приобрели иксы, 21% — миллениалы, 12% — бумеры. Каждое десятое путешествие совершил представитель поколения А. Спрос на новогодние поездки среди пенсионеров вырос на 13% год к году.

Что интересно, среди студентов (18–24 года) и категории молодых специалистов (25–34) наиболее активно поездками, их планированием и покупкой билетов занимались мужчины: 64% и 29% соответственно.

Специалисты МегаФона выяснили, что чаще всего роли — кто за что отвечает в поездке — распределяются следующим образом: мужчины в целом на 10% чаще женщин волнуются именно за билеты, а женщины на 21% чаще, чем мужчины, изучают хостелы и отели, где будут останавливаться.

Бронировать новогодние экскурсии путешественники в этом году стали заблаговременно, еще в октябре, а пик интереса пришелся на ноябрьские праздники. В период выходных (2–3 ноября) трафик мобильного интернета на сайты экскурсионных агентств вырос в семь раз по сравнению со среднемесячным значением. Второй пик спроса оказался связан с началом скидочных дней «черной пятницы», которая в этом году стартовала 24 ноября.