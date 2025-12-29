Ребенка насмерть «зажевал» горнолыжный подъемник в Японии

Пятилетний мальчик погиб, застряв в движущемся траволаторе на горнолыжном курорте в Японии, сообщает Рен ТВ со ссылкой на The Guardian.

Трагедия произошла во время поездки на горнолыжный курорт на острове Хоккайдо. Пятилетний ребенок упал при сходе с движущейся дорожки, которая соединяет парковку со склоном. Правая рука мальчика оказалась зажата во внутреннем механизме «снежного эскалатора».

Мать ребенка нажала кнопку аварийной остановки и вызвала экстренные службы, которым удалось освободить пострадавшего примерно через 40 минут. Мальчика без сознания доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

По информации источника, подъемник не оборудован поручнями, а в момент инцидента рядом не было сотрудников курорта. Представители комплекса заявили, что система безопасности прошла плановую проверку ранее в тот же день и работала исправно.