Большой каток залили в Губернаторском парке в Петрозаводске

В Петрозаводске залит большой каток в Губернаторском парке. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, каток «Дружба» уже готов принимать первых посетителей. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Проката там нет, поэтому горожан просят не забывать брать с собой свои коньки.

Колыхматова добавила, что традиционно всю зиму будет работать каток на площади Кирова. Также в ближайшее время будут залиты площадки у школы №11 на Перевалке и на стадионе «Вега» на улице Московской.

