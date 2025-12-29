29 декабря 2025, 14:46
Большой каток залили в Губернаторском парке в Петрозаводске
Инна Колыхматова рассказала, где можно будет покататься на коньках в карельской столице
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
В Петрозаводске залит большой каток в Губернаторском парке. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, каток «Дружба» уже готов принимать первых посетителей. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Проката там нет, поэтому горожан просят не забывать брать с собой свои коньки.
Колыхматова добавила, что традиционно всю зиму будет работать каток на площади Кирова. Также в ближайшее время будут залиты площадки у школы №11 на Перевалке и на стадионе «Вега» на улице Московской.
