Российской туристке в Таиланде грозит уголовное дело и спецтюрьма

Путешественница из Красноярска оставила своего чихуахуа в запертой машине на жаре в Таиланде, это заметили местные жители, сообщает Life.ru со ссылкой на Mash.

По информации источника, во время проверки полиция выяснила, что виза россиянки истекла. Сейчас женщину и ее дочь ищут правоохранительные органы. Если мать и ребенка задержат, им грозит помещение в спецтюрьму и детский дом соответственно.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о пропавшей россиянке, которую нашли в больнице Таиланда с пробелами в памяти и без документов.