Россиянку нашли в тайской больнице с пробелами в памяти

Россиянку, переставшую выходить на связь с близкими, обнаружили в тайской больнице. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Baza.

По данным издания, туристка из России попала в медучреждение на острове Самуи в декабре, и не могла назвать свое имя или что-либо вспомнить, документов при ней не было.

Позже выяснилось, что женщине 26 лет, и она является уроженкой Самарской области. С мая 2025 года россиянка путешествовала по разным странам Азии и часто выходила на связь с близкими, но в декабре ее манера общения изменилась. По словам родственника женщины, она неожиданно стала писать нецензурные выражения, а в голосовых сообщениях ругалась и психовала. К концу декабря общение прекратилось.

Как рассказали знакомые туристки, у нее были проблемы с психикой. Также женщина иногда употребляла запрещенные вещества, сообщает источник.