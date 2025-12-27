27 декабря 2025, 13:16
Мобильный каток планируют открыть в Петрозаводске 29 декабря
Горожане предлагают рассмотреть возможность увеличения катка в карельской столице
Мобильный каток на площади Кирова в Петрозаводске планируется открыть в понедельник, 29 декабря, во второй половине дня. Информация об этом появилась в паблике Центра спортивной подготовки.
Горожанам предложили приготовить коньки, тёплые перчатки и хорошее настроение, а жители Петрозаводска высказали встречное предложение — увеличить каток.
«Хорошая идея с катком, но не мешало бы его увеличить. При скоплении народа не хватает места для раскатки. Да и подростки постоянно друг за другом гоняются, так что каждый раз приходится от них уворачиваться, чтобы не сбили»,
— написал автор комментария в паблике.
