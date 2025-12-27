Мобильный каток планируют открыть в Петрозаводске 29 декабря

Мобильный каток на площади Кирова в Петрозаводске планируется открыть в понедельник, 29 декабря, во второй половине дня. Информация об этом появилась в паблике Центра спортивной подготовки.

Горожанам предложили приготовить коньки, тёплые перчатки и хорошее настроение, а жители Петрозаводска высказали встречное предложение — увеличить каток.

«Хорошая идея с катком, но не мешало бы его увеличить. При скоплении народа не хватает места для раскатки. Да и подростки постоянно друг за другом гоняются, так что каждый раз приходится от них уворачиваться, чтобы не сбили»,

— написал автор комментария в паблике.

