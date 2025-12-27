27 декабря 2025, 12:43
Общество

Жителя Карелии обязали вернуть государству землю

В Муезерском районе признали недействительным договор аренды земли
суд_фемида_молоток
Фото: shopify.com

Суд обязал жителя Муезерского района вернуть государству земельный участок, об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По информации источника, местный житель оформил право пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения в деревне Кимасозеро Муезерского района. Общий размер земельных участков указанной категории, вместе с новым, превысил 3 га, а для ведения личного подсобного хозяйства допускается не более 1 га.

Суд признал договор аренды недействительным и обязал мужчину вернуть земельный участок.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о петрозаводчанке, которой сотрудники прокуратуры помогли вернуть деньги, переданные мошенникам.

Обсудить
Метки: 
Суд
участок
Муезерский район