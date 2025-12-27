Жителя Карелии обязали вернуть государству землю

Суд обязал жителя Муезерского района вернуть государству земельный участок, об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По информации источника, местный житель оформил право пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения в деревне Кимасозеро Муезерского района. Общий размер земельных участков указанной категории, вместе с новым, превысил 3 га, а для ведения личного подсобного хозяйства допускается не более 1 га.

Суд признал договор аренды недействительным и обязал мужчину вернуть земельный участок.

